قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تعلم جيدًا ما يقوم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الشمال السوري وبدقة: "العلاقة ما بين دونالد ترامب وأردوغان متداخلة، وغريبة، ولا أظن أن ما بينهما مواجهة حقيقية".

وأضاف "مكرم" خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن هناك تخطيط مشترك ما بين ترامب وأردوغان، يعكسه ما يحدث في عدد من الدول العربية: "الأمريكان أعلنوا أنهم يراقبوا أردوغان، ولكنهم لن يتصدوا له بسبب التداخلات فيما بينهما"، موضحًا أن عملية الهجوم على شمال شرق سوريا، لم تكن لتتم إلا بعدما تلقى أردوغان إشارة خضراء من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد، أن الجرائم التي أرتكبتها تركيا في سوريا، ترقى لتكون جرائم حرب، ولكن هذا الأمر لن يكون الموضوع الأساس بين ترامب وأردوغان في لقائهما المرتقب: "الأمريكان بيتابعوا وبيدققوا لكن هناك صلة تجعل علاقة ترامب بأردوغان علاقة تفاهم وثيق"، مشيرًا إلى أن الدولة السورية تعاني من آثار ذلك الغزو، خاصة مع مطامح تركيا الأساسية في هذا: "أردوغان كان يدُخل مقاتلي داعش لسوريا ويسلحهم، ولولا تدخل أردوغان في سوريا، لما تمكنت داعش من التمدد بتلك المساحة من سوريا".