أكد الفنان محمد هنيدي، أنه حزن بشكل كبير على وفاة هيثم أحمد زكي، وحرص أن يكون من أوائل الحضور في جنازته.

وقال هنيدي لبرنامج "trending": "خبر وفاة هيثم أحمد زكي كان مصيبة على الناس جميعا، هيثم كان شبابه قصة حزينة وربنا برد قلوبنا على مصيبة موته بمظاهرة الحب والدعوات التي كانت من الجميع، وهو حاليا في مكان أحسن وأفضل".

وعن أعماله الفنية، قال هنيدي، إنه يستعد للجزء الثاني لفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية 2"، والذي يكتبه حاليا الدكتور مدحت العدل، وستكون كل التجهيزات في الخفاء إلى أن ينتهي العدل من الكتابة.