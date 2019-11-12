أكد الإعلامي جابر القرموطي، الذي يحتفل بأولى أعماله الغنائية "مدرستي"، بعد طرحها مؤخرًا، عن تلقيه عروض من قِبل بعض المنتجين والمخرجين، لخوض تجربة التمثيل، لكنه كان يعتذر عنها.

وكشف "القرموطي" لـ"الوطن" أسباب اعتذاره عن هذه العروض، موضحًا أنه لا يرغب في المُشاركة في أعمال تعمل على خدش الحياء: "أريد المُشاركة في أعمال تكون مناسبة لأفراد الأسرة كافة، ولا يخجل منها أحد".

وأعرب جابر القرموطي عن سعادته البالغة، بردود فعل الجمهور، بشأن أغنيته الأولى "مدرستي"، والذي طرحها قبل أيام، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، لافتًا إلى كواليس تعاونه مع مجموعة من أطفال إحدى المدارس، في الكليب، قائلًا: "أولياء الأمور أشادوا بتجربة غناء أبناءهم معي ورحبّوا بالفكرة جيدًا، حتى وصل بهم الأمر، إلى مطالبتهم بإشراكهم في أعمال غنائية جديدة، ودعمهم، خلال الفترة المقبلة".