أصيبت طالبة بمدرسة الصم والبكم بمدينة طنطا، اليوم الثلاثاء، بعد سقوطها من قطار "طنطا - كفرالزيات" محل إقامتها، نتيجة اختلال توازنها في نطاق قرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات، وجرى نقلها إلى المستشفى في حالة خطرة.

تلقى اللواء ناصر موسى، مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارا بالواقعة، وتبين من تحريات العقيد محمود مبروك، رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، بإشراف العميد طلعت عبدالهادي، مفتش مباحث النقل والمواصلات بوسط الدلتا، أنه خلال استقلال الطالبة "ياسمين. خ"، بمدرسة الصم والبكم بطنطا، القطار من محطة طنطا عائدة من مدرستها إلى محل إقامتها بمركز كفرالزيات، اختل توزنها من على باب القطار، وسقطت أسفل القطار بنطاق قرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات، ما أدى إلى إصابتها.

وجرى نقل الطالب إلى مستشفى طنطا الجامعي في حالة خطيرة، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.