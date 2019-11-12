تمكنت الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة ببورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية المحلية والأجنبية الصنع، وذلك بالتنسيق بين إدارة جمارك شرق بورسعيد برئاسة محمد محمود حنفي، مدير عام وهيئة الرقابة الإدارية والإدارة المركزية لجمارك بورسعيد فبناءا على إخبارية مقدمة من هيئة الرقابة الإدارية وإدارة البحث الجنائي والإدارة المركزية لجمارك بورسعيد وإدارة منافذ جمرك شرق بورسعيد بالاشتباه في وجود أصناف مخالفة ضمن الحاوية رقم Mnbu 0216740 بيان جمركي صادر نهائي رقم 4934 لسنة 2019 صادر مروري جمرك بورسعيد باسم أحد الشركات ومشمولها عبارة عن 410 طرد أدوية بشرية متنوعة مصدره للإمارات.

وجرى تشكيل لجنة جمركية برئاسة محمد عبد العال، مأمور الحركة، ومحمود إبراهيم، مراجع حركة، ومحمد السيد، رئيس قسم التعريفة، وأكرم عبد العظيم، مدير التعريفة، والسيد العربي، والسيد حسن، أعمال معاونة بحضور كل من محمد عثمان، مدير إدارة مكافحة التهريب عمليات وسالم لافى، رئيس قسم الأمن الجمركي فتبين وجود 67 صنف مخالف منها 43 صنف الأدوية البشرية الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية و24 صنف من الأدوية البشرية المحلية الصنع مراقيمها غير مدرجة بالموافقة المقدمة وزارة الصحة المقدمة وبها أصناف من منتجات شركات مصرية ولا يوجد تنازل أو موافقة منها على التصدير والبعض الآخر مرقوم عليه عبارة غير مسموح ببيعة خارج مصر.

بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1978.

وبلغ عدد العبوات 116 ألف و219 عبوة و299 ألف و438 شريط و4 ملايين و786 ألف و663 قرص، و26 ألف و232 حقنة و22 ألف و639 علبة دواء شرب و68 ألف و291 علبة قطرة و31 ألف و741 أنبوب مرهم الدهان.

قرر يسري رجب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.