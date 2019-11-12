قال الدكتور رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم موانئ الإسكندرية، إن النوات التي تبدأ سنويا في شهر أكتوبر من كل عام، تكون عبارة عن 18 نوة، بينما سيشهد شهر نوفمبر الحالي "نوة المكنسة".

وأضاف "الغندور"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن النوات تستمر لـ70 يوم تقريبا، بداية شهر أكتوبر من كل عام، موضحًا أن أسماء النوات التي يرددها البعض ليست علمية، ولكنها تأتي من خبرة المواطنين بالتعامل مع البحر.

وأكد، أنه أثناء وجود نوة، يشهد الطقس حالة من تقلبات الجو، وتؤدى النوات إلى ارتفاع الأمواج لتصل لـ5 أمتار، بسبب زيادة سرعة الرياح، مشيرًا إلى أن محافظة الإسكندرية واحدة من أكثر المدن تأثرا بالنوات، وفيها تعمل الموانئ بطبيعة خاصة للتعامل مع النوات، وتتخذ بعضًا من الاحتياطات المستمرة.