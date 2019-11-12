بدءا من الغد حتى الجمعة.. الأرصاد: أمطار على القاهرة وسيول بالمحافظات

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المنتخب الأولمبي يستعد لموقعة الكاميرون

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تحذيرات من حلوى مضيئة أمام المدارس تُصيب بفشل كلوي وهشاشة في العظام

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