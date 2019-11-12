بدءا من الغد حتى الجمعة.. الأرصاد: أمطار على القاهرة وسيول بالمحافظات

توقع الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بسقوط أمطار غزيرة الخميس المقبل تتحول إلى سيول في المحافظات المتاخمة لجبال البحر الأحمر، وهي محافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسوان والبحر الأحمر، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "صابر"، أن مصر تتعرض لمنخفضين جويين في آن واحد، الأول من الجنوب قادم من السودان والثاني من الشمال من ناحية البحر المتوسط، لكن الأخير غير مساره واتجه ناحية جنوب أوروبا، موضحًا أن ذلك سيعمل على أمطار تتراوح بين خفيفة ومتوسطة من الأربعاء المقبل على السواحل الشمالية، وستكون خفيفة على القاهرة.

ونصح القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد، قائدي السيارات بتوخي الحذر بسبب وجود شبورة مائية كثيفة، ناصحًا المواطنين في الوقت ذاته بالابتعاد عن مخرات السيول.

وفي مداخلة أخرى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، أكد الدكتور مصطفى محمد وكيل عام هيئة التنبؤات والأرصاد، أنه من المتوقع تأثر البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من غد الأربعاء، حيث تتصاحب السحب المنخفضة والمتوسطة التي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية، وغزيرة تتصل لحد السيول على سلاسل البحر الأحمر.

وتوقع بتحسن الأحوال الجوية بداية من يوم السبت، متوقعًا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والوجه البحري غدا الأربعاء وستخف حدة الحالة يوم الجمعة يصاحبها انخفاض درجات الحرارة من 4 لـ 5 درجات مئوية.