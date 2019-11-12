الكشف على 1274 شخصا في قافلة طبية مجانية بالدقهلية

وقعت صحة الدقهلية، الكشف الطبي على 1274 شخصًا، بقرية "الحساينة"، مركز دكرنس، ضمن قافلة طبية مجانية، بدأت أمس الإثنين، واستمرت على مدار يومين.

وقال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، في تصريح للصحفيين، إنه تم تحويل 24 مريض، لإجراء جراحات مختلفة، بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، وإصدار 6 قرارات علاج على نفقة الدولة، وإجراء أشعة عادية، وموجات صوتية لـ138حالة، واجراء 242 تحليل مختلف بمعامل الدم والطفيليات، والكشف على117من أمراض الضغط والسكر.

وأكد المحافظ، على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين، في جميع مراكز وقرى المحافظة، خاصة في المناطق البعيدة، لرفع المعاناة عن المرضى في كل مكان، وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية في أماكن إقامتهم.

وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة استمرت على مدار يومي 11،12 نوفمبر، ضمت 8 عيادات متخصصة، شملت عيادة باطنة، أطفال، جلدية، جراحة، عظام، نساء وتنظيم أسرة، وأسنان، وأقيم على هامش القافلة 32 ندوة تثقيفية.