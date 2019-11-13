قال الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات سابقا، إن العشوائيات ليست مقتصرة على مصر فقط، ولكنها ظاهرة عالمية: "مشكلة عالمية تخص كل الدول".

وأضاف "درويش"، خلال استضافته ببرنامج "راقب"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن القيادة السياسية انتجت تصميمات لنظام جديد، من أجل القضاء على العشوائيات بصبغة مصرية خالصة، حتى تناسب الدولة من خلال حلول مبتكرة، موضحًا أن منطقة مثلث ماسبيرو، سعت الحكومة إلى تطويرها، لأنها "قلب القاهرة" ولا يجوز أن يراها السائحين عند زيارتهم إلى مصر، مع تطوير قاطني تلك المناطق: "الناس دي ظلمت لسنوات طويلة، ومحدش بيختار يعيش في منطقة عشوائية".

وأكد، أن الدولة تسعي من خلال خطتها للقضاء على العشوائيات، لتصدير المشاهد الجمالية لتلك المناطق الجديدة التي تشيدها، وللحيلولة دون وقوع أنشطة غير رسمية تتم في تلك المناطق، والتي يظل أغلبها ملوث للبيئة.