استنكرت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ فلسفة العقيدة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، انتشار الألقاب الوهمية، موضحةً أن هذه القضية تمرضها نفسيًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "كل واحد حر في قدراته العلمية، لكن أصبحت كلمة دكتور منتهكة، لدرجة أنني أصبحت زاهدة في هذا اللقب، بعدما عملت سنوات طويلة، من أجل الحصول عليه".

وتابعت: "كانت ألقاب الباشوية تُشترى في الحقبة الملكية، لكننا في هذا الوقت استبدلنا شرائها بالدكتوراة، ومع الأسف يستغرق هذا اللقب من الباحثين ما لا يقل عن 15 سنة لكي يحصلوا على هذه الدرجة العلمية الرفيعة، لكنها أصبحت منتهكة مع أصحاب الدبلومات وشهادات الليسانس، وده شيء فيه قلة قيمة".