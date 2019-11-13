نشاط مكثف للصحة والمحليات للقضاء على انتشار الذباب بالمنوفية

كثفت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، والوحدات المحلية لمجالس المدن، دورهم لمواجهة انتشار الذباب في عدد من القرى والمدن بالمحافظة، الأمر الذي دعا المواطنين لتقديم شكاوى متكررة لإدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة، والتحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونفذت الوحدة المحلية منوف، حملة لرش الذباب والناموس، حيث تم المرور في شوارع متفرقة، منها شارع البطحة والشوارع المتفرعة منه ومسقة البطحة وبورسعيد وطريق كفر فيشا والتمانيات ومنطقة ملهط وشارع عرابي والحصوة ومنطقة الكنيسة، ما نال استحسان المواطنين، وستستمر في جميع الشوارع حسب الخطة الموضوعة.

وأوضح الدكتور السيد الدجوي مدير إدارة المتوطنة بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن الحملات مستمرة في المدن والقرى التي يقدم المواطنين شكاوى فيها بوجود ذباب أو ناموس، مؤكدا أن الحملات تتم بشكل يومي بالتعاون مع الوحدات المحلية والوحدات القرية والإدارات الصحية في كل مدينة، وفق الخطة المشتركة الموضوعة.

وشدد "الدجوي"، على المواطنين بعدم تناول الأطعمة المكشوفة سواء بالمطاعم أو المنازل أو المحال التجارية، لإمكانية حدوث انتقال الأمراض عن طريق وقوف الذباب على تلك الأطعمة مؤكدا أن أكثر مرض منتشر في هذه الأوقات التلوث الغذائي وما يتبعه من أمراض الجهاز الهضمي.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، بالتعاون مع مديرية الصحة، حملة رش ضد الذباب والناموس في عدد من قرى الشهداء كما شملت الحملة مدينة الشهداء، حيث أن كثير من المواطنين تقدموا بشكاوى متكررة تفيد بانشار الذباب في الشوارع والمنازل.

وأفادت الوحدة المحلية لمدينة قويسنا، أنه بعد انتشار الحشرات الطائرة مثل الذباب والناموس فى هذة الأيام، فقد تقرر أن تقوم عربات مكافحة هذه الحشرات برش المبيدات ابتداءا من الثلاثاء وبشكل يومي.