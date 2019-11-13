وزير الثقافة تسلم جوائز مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ28

غادرت فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، مسارح الأوبرا بأمسية استثنائية سلمت خلالها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا والمهرجان، والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر، جوائز المسابقة المصاحبة وذلك قبل الحفل الفني الذي أحيته النجمة أصالة على المسرح الكبير بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وقالت عبد الدايم إن سماء مصر تتوهج بأحداث فنية وثقافية براقة ومتتالية وتشهد حضورا جماهيريا مكثفا، ما يعكس ارتفاع الوعي المجتمعي ويبرز الإدراك بأهمية الإبداع في السمو بالوجدان.

وأضافت أنه سيتم استثمار نجاح مهرجان الموسيقى العربية في إقامة حفل شهري لأحد نجوم الغناء المصريين أو العرب، مشيرة إلى أن هذا العام تميز بمواكبة الحداثة والعصرية مع الحفاظ على الأصالة، كما عبر عن فكرة تواصل الأجيال، حيث استضاف مجموعة من الفنانين الشباب بجوار نجوم الطرب المصريين والعرب، وأن المؤتمر العلمي المصاحب ناقش عددا من أهم قضايا الموسيقى والغناء المعاصر وخرج بتوصيات تعمل على إثراء المجال.

من جانبه، قال رئيس الأوبرا إن الدورة حققت 8.5 ملايين جنيه، إيرادات وتعد الأعلى في تاريخه، وضمت 114 ساعة من الموسيقى والغناء، جاءت خلال 37 حفلا أقيمت على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، وشارك خلالهم 92 مطربا وموسيقيا من 7 دول عربية، بحضور 15 ألف مشاهد من 5 ملايين زائر حاولوا حجز بطاقات الحضور من الموقع الإليكتروني.

وأضاف أن جوائز مسابقة الموسيقى والغناء المصاحبة حصل عليها 19 فائزا وبلغ إجمالي قيمتها المادية 150 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المؤتمر العلمي شهد مشاركة 45 باحثا من 15 دولة عربية وأجنبية.