تعليم إسكندرية تحارب الأكاذيب بنشر "شائعات وحقائق" على "فيس بوك"

طريقة جديدة تحارب بها مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الشائعات، من خلال نشر بوستر توعوي على صفحتها الرسمية ومجموعات تجمع أولياء الأمور عبر "فيس بوك"، تحت عنوان "شائعات وحقائق"، ترصد من خلالها الأكاذيب التي تلف الموقع وتصححها.

فيما تناول موضوع آخر شائعة غلق الصفحات الرسمية للمدارس على موقع التواصل "فيس بوك"، الأمر الذي ردت عليه مديرية التعليم بإظهار الحقيقة والرد عليها ببوستر جديد، نافية ورود أي تعليمات من وزارة التربية والتعليم بشأن غلق تلك الصفحات.

أمر مثله عن شائعات انتشار الإصابة بالالتهاب السحائي بين التلاميذ، التي لفت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الزعر والفزع بين أولياء الأمور، فيما أصدر يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، بيانا تحذيريا لأولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق وراء الشائعات والرجوع للجهات المعنية المختصة قبل تداول الأخبار، مؤكدا أن الدراسة مستمرة بمدارس المحافظة، ولا يوجد ما يعرقل سير العملية التعليمية .

وأكد "الديب"، أن مديرية التربية والتعليم ليس لديها ما تخفيه، وستعلن أي شيء يخص الطلاب والمعلمين حفاظا عليهم، مشيرا إلى أن المديرية حريصة على توعية أولياء الأمور بالحضور الكثيف للطلاب والطالبات بمدارس الإسكندرية، حيث دائما ما تعقد اجتماعات مستمرة بالتنسيق بين المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين مع مجلس أمناء الإسكندرية للوقوف على آخر المستجدات فيما يخص تعليم الإسكندرية، متابعا أن الدراسة مستمرة ومنتظمة بمدارس المحافظة ويتم تدريس المقررات الدراسية لجميع الصفوف وفقًا للخطة الزمنية الواردة من الوزارة.