علق الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث على إصابة الفنان رامي جمال بمرض البهاق وذلك خلال لقائه مع الإعلامية خلود زهران في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E".

وقال الناظر إن كل مرض في الدنيا له علاج مشددًا على ضرورة اختيار العلاج المناسب مشيرًا إلى أن علاج البهاق يحتاج لفترة من 6 لـ8 شهور مشددًا على أن مرضى البهاق قابلين للعلاج.

وأضاف الناظر: "أنا كان ممكن أوري لحضرتك صور لمرضى قبل وبعد العلاج ومش هتصدقي البقع اختفت خالص ورامي جمال يشرفني في العيادة وياخد العلاج وهيخف طبعا" مشددًا على ضرورة المواظبة على العلاج.

ونصح الناظر المطرب رامي جمال بأن يصبر على تناول العلاج نظرًا لأنه يستغرق فترة من الزمن مضيفًا: "لازم يواظب على العلاج الفترة بتاعته ويبقى فيه متابعة ومعلش استحمل شوية وإن شاء الله تخف وتبقى كويس وأنا ببقى متفائل لأني بشوف حاجات تخليني متفائل وأنا عالجت الآلاف من مرضى البهاق الحمد لله.