هاني الناظر يروي قصة مينا عبدالتواب أغرب اسم مريض قابله

روى الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، ما وصفه بأغرب اسم لمريض قابله في مسيرته المهنية.

وقال الناظر خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن اسم المريض الذي سبق نشر "روشتة" باسمه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كان مينا عبدالتواب.

وأضاف، أنه اندهش كثيرًا عندما أخبره المريض مسيحي الديانة باسمه، مشيرًا إلى أن المريض أعلمه بأن جده كان لديه صديقين مسلمين، هما عبدالتواب وعبدالصبور، حيث سمى ابنيه باسميهما، وهو ما دفعه إلى نشر الواقعة عبر حسابه على فيس بوك.