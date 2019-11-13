يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 20 32

شبين الكوم 20 32

طنطا 20 31

دمنهور 21 31

الإسكندرية 21 30

بلطيم 20 30

مطروح 15 30

بورسعيد 2 2 28

دمياط 21 28

الزقازيق 21 32

الإسماعيلية 17 32

السويس 18 32

العريش 16 28

شرم الشيخ 24 32

الغردقة 22 31

مرسى علم 22 31

الفيوم 19 32

بني سويف 19 33

المنيا 18 33

أسيوط 15 33

سوهاج 16 33

قنا 17 34

الأقصر 19 34

أسوان 20 34

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 24 35

المدينة 22 33

الرياض 15 26

المنامة 23 29

أبو ظبي 19 30

الدوحة 22 30

الكويت 15 30

دمشق 12 22

بيروت 22 28

عمان 13 24

القدس 16 25

غزة 21 30

بغداد 14 27

مسقط 21 28

صنعاء 06 22

الخرطوم 22 37

طرابلس 13 19

تونس 13 19

الجزائر 10 18

الرباط 11 20

نواكشوط 19 31