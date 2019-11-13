تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما بحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

الطقس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 13-11-2019 في مصر والدول العربية

منخفضان جويان أحدهما قادم من السودان وآخر من البحر المتوسط، تنظرهما مصر خلال الساعات المقبلة، بدءا من الأربعاء وحتى الجمعة المقبل، إذ تشهد البلاد بسببهما عدم استقرار الحالة الجوية، بحسب ما أكده أشرف صابر القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلاميين أحمد خيري ومها بهنسي ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN.

بعد إعصار ميديكين.. منخفضان جديدان يؤثران على الطقس بمصر غدا

قال الدكتور محمود شاهين؛ مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد يوم الجمعة المقبل كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا تتسبب في انخفاض درجات الحرارة بقيم من 4-5 درجات لتعود إلى معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام لتصل درجات الحرارة إلى 26 أو 27 درجة.

الحرارة تنخفض 5 درجات.. "الأرصاد": كتلة هوائية تضرب مصر الجمعة

توقع الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بسقوط أمطار غزيرة الخميس المقبل تتحول إلى سيول في المحافظات المتاخمة لجبال البحر الأحمر، وهي محافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسوان والبحر الأحمر، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد".

بدءا من الغد حتى الجمعة.. الأرصاد: أمطار على القاهرة وسيول بالمحافظات

قال الدكتور محمود شاهين؛ مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد بسبب وجود منخفض جوي على سواحل البحر المتوسط، فضلًا عن وجود منخفض جوي آخر ممتد من السودان إلى جنوب البلاد، كما يتزامن معهم وجود منخفض ثالث في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار نتيجة الرطوبة المتزايدة على سطح الأرض وكميات التبريد الموجودة في طبقات الجو العليا.

"الأرصاد": 3 منخفضات جوية تضرب البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة

ياسمين صبري

بفستان قصير من الشيفون، مُزين بالورود، وتداخل لوني الأحمر والأخضر، مع نقشة بسيطة، ورقبة قصيرة بكرانيش، تألقت الفنانة ياسمين صبري، مساء أمس، مع صاحبة السعادة، الإعلامية إسعاد يونس، في حلقتها التي أُذيعت على فضائية DMC.

59 ألف جنيه.. سعر فستان ياسمين صبري مع "صاحبة السعادة"

تحدثت الفنانة ياسمين صبري خلال برنامج "صاحبة السعادة" أمس الثلاثاء، عن مواصفات فتى أحلامها، ما جعلها تتصدر محركات البحث مجددا على "جوجل".

ودائما ما تشعل ياسمين صبري مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاتها الجريئة، خصوصا عندما تتعلق بارتباطها بالرجال، ولذلك نستعرض في التقرير التالي أبرز تلك المواقف التي جعلت ياسمين صبري "حديث الساعة".

طلاق ومواصفات فتى الأحلام.. هكذا أثارت ياسمين صبري الجدل

عددت الفنانة ياسمين صبري، مواصفات فتى أحلامها الذي تتمنى الزواج منه، خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "DMC".

وقالت صبري إنها لا تبحث عن شكل معين، مشددة على أنه يجب أن يكون شخصا مهتما بنفسه: "هي مش فكرة شكل الإنسان وأنا لما أخد بالي من نفسي يبقى عايزة حد ياخد باله من نفسه وبيشتغل على نفسه وعايزة حد ميحسش إنه جامد آخر حاجة ومحصلش قبل كده".

15 صفة في "فتى أحلام" ياسمين صبري: طويل وقمحي وعيونه سودا