يحدث اليوم.. مواجهات قوية في تصفيات أمم إفريقيا 2021

مواجهات قوية في تصفيات أمم إفريقيا 2021

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث اليوم، الأربعاء 13 نوفمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- يمثل المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب ومحمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان مصر في جلسة المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بمصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة في جنيف.

- تستأنف محكمة جنايات المنيا محاكمة نائب مرشد الإخوان و16 آخرين في قضية أعمال العنف ومحاولة قلب نظام الحكم.

- تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة المتهمين بـ"الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف".

- تعقد أعمال الاجتماع الرابع للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والأرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

- تنطلق فعاليات المسابقة الفنية السنوية "لمحات من الهند 2019"، والتي ينظمها مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل".

- تستأنف محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 46 متهمًا في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح".

- تفتتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للحلي والمجوهرات بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وذلك الساعة الخامسة مساءً بمدينة العبور بمقر المدرسة بالمنطقة الصناعية رقم1.

- تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب 3 اجتماعات، برئاسة المهندس أحمد السجيني؛ لمناقشة 9 طلبات إحاطة من مقدمة من بعض النواب.

- تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان "المجتمع الافتراضي وحماية الشباب" وذلك في تمام الساعة السادسة مساء، بمقر المكتبة بالزمالك.

- يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما عرضًا للفيلم الأمريكي "Green Zone" في تمام الساعة السادسة مساء.

- تستضيف قاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية ندوة لعرض ومناقشة كتاب "كيف تكتب رواية أو قصة قصيرة"، للكاتب أحمد المنزلاوي، وذلك في الرابعة والنصف عصرا؛ وتقام الندوة بمناسبة إطلاق الطبعة الخامسة في ثوبها الجديد من الكتاب.

- تعقد غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات اجتماعا مع مسئولي مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من مسئولي المصلحة بمقر الغرفة بدمياط.

- يناقش الكاتب اللبناني محمد طعان روايته "الخواجا"، في نادي التجاريين بالقاهرة، وذلك في تمام السادسة مساءً بقاعة فايق عازر نقابة التجاريين برمسيس.

- تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من "مهرجان الأقصر للشعر العربي"، بمشاركة مثقفين وشعراء من مصر والعالم العربي، ببيت الشعر بالأقصر.

- ينظم قطاع الفنون التشكيلية، معرضا يحمل عنوان "نون القرن" للفنانة دنيا الصالح، بمركز كرمة بن هانئ الثقافي، بمتحف أحمد شوقي، في السابعة مساءً، ويستمر المعرض حتى يوم 23 نوفمبر.

- يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية صالون مصر المبدعة الذي يستضيف الشاعر محمد بهجت، في الثامنة مساء.

- تقام مباراة كرة القدم بين منتخبي إفريقيا الوسطى و بروندي في إطار تصفيات أمم إفريقيا في الثالثة عصرا، كما تقام مباراة كرة القدم بين منتخبي مالاوي وجنوب السودان في إطار تصفيات أمم إفريقيا في الثالثة عصرا، وتقام مباراة كرة القدم بين منتخبي نامبيا وتشاد في إطار تصفيات أمم إفريقيا في الخامسة مساء، ويلتقي منتخب نيجيريا وبنين في إطار تصفيات أمم إفريقيا في الثالثة عصرا.