قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن حالة الطقس معتدلة على السواحل الشرقية، تميل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا، وأن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد حاليا هى من سمات فصل الخريف والتى كانت السبب في ارتفاع درجة الحرارة 4 درجات، وتعرض مصر لمنخفض جوى ساخن من السعودية.

وأضاف "شاهين" في مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح"، على قناة dmc، أن هناك فرصا كبيرة لسقوط الأمطار اليوم على حلايب وشلاتين وجنوب الصعيد، والسواحل الغربية، وسيوة وسلاسل جبال البحر الأحمر ومرسى علم، وذلك نتيجة لامتداد منخفض السودان الموسمي، مشيرا أن القاهرة والإسكندرية والوجه البحري تشهد أمطارا متوسطة بداية من الغد وحتى الجمعة.

ونصح شاهين، بضرورة ارتداء ملابس ملائمة لحالة الجو، والاطلاع على درجات الحرارة قبل المغادرة، بجانب معرفة نسبة سقوط الأمطار المتوقع سقوطها في المكان المتوجه إليه.