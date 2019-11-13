"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

- حفل مسار إجباري في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7:30 مساءً، وسعر التذكة 97 جنيهًا.

- حفل جاز لنهى فكري في كمبنيسكي النيل الساعة 9:30 مساءً.

- حفل وسط البلد والميناء بـ"كايرو جاز كلوب" الساعة 10:30 مساءً.

- سهرة كاريوكي في "رووم آرت سبيس" التجمع الخامس الساعة 8 مساءً، وسعر تذكرة الدخول 50 جنيهًا.