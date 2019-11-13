أشاد القس رفعت فكري الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط، بالتقرير الذي قدمته مصر عن حقوق الإنسان في أعمال الدورة 34 للاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف.

ووصف فكري التقرير بأنّه "موضوعي ومتزن"، وتضمن الجهود المبذولة التي تؤكد تقدم مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنّ المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، تطرق خلال استعراض تقرير مصر، إلى تقنين أوضاع 1235 كنيسة ومبنى حتى أكتوبر الماضي.

يذكر أنّ رفعت فكري يشارك حاليا في أعمال الدورة 34 الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالامم المتحدة في جنيف.