وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 30.80 فدان تعادل 129407 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في توسعات محطة الوليدية بأسيوط، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة الخاصة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، الأولى بمساحة 15000م2 والكائنة بتقسيم شمال الأحياء، والثانية بمساحة 1500م2 والكائنة بتقسيم الميناء، لصالح صندوق تحيا مصر بالمجان، لإقامة مشروعات الشباب عليهما، "مشروع شباب مصر".