عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات نحو تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع السابق الخاص بتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، المهندس عمرو نصّار وزير التجارة والصناعة، المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.

وشدّد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، على ضرورة تحقيق تقدم في ملف تبسيط وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ المصرية والذي يؤثر في ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال، موجها بعقد اجتماع دوري كل أسبوعين لمتابعة هذا الملف المهم.

وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أنه عرض في وقت سابق عددا من الإجراءات على رئيس الوزراء لتبسيط وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي، كانت تتضمن حوالي 17 بندا، تم الانتهاء من تنفيذ عدد منها، وجارٍ العمل لاستكمال باقي البنود التي ستحدث نقلة في هذا الملف.

واستعرض الاجتماع ما تم اتخاذه نحو تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بتبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ، حيث تمت الإشارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية بعمليات فحص البضائع بشأن تجهيز مواقع الفحص وتحديد مواقع الساحات المطلوب تجهيز أماكن بها، حيث تم البدء في توفير الاحتياجات اللازمة بالموانئ، ففيما يخص مينائي الإسكندرية والدخيلة تم تحديد 4 مواقع بميناء الإسكندرية وهي ساحة شركة الحاويات الوطنية، وساحة شركة الحاويات الدولية، وساحة المفروزة، ومجمع الساحات بالقرب من رصيف 40 وعدد 3 مواقع بميناء الدخيلة وساحة شركة الحاويات الوطنية، وساحة شركة الحاويات الدولية، ومجمع الساحات بمنطقة أرصفة الحبوب، وقد تم توريد الكرافانات اللازمة لجميع المواقع وجار الانتهاء من التركيب وتوفير الأثاث اللازم.

وفيما يخص الربط الشبكي تم تنفيذ الربط الشبكي لجميع أماكن جهات الفحص.

وفيما يتعلق بموانئ البحر الأحمر تجري عمليات الفحص بساحات الصادر والوارد بالموانئ التابعة لهيئة مواني البحر الأحمر (نويبع – سفاجا) وجميع هذه الساحات يتوافر بها مكاتب لكل المعنيين بعمليات الفحص ومجهزة لتنفيذ المطلوب.