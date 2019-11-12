أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 36 لسنة 2019، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات العامة.

ونص القرار على أن تثبت نسب التعويضات الواردة بالجدول الصادر عن شهر مايو 2017 التى تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وذلك فى تطبيق المعادلة الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 المشار إليه وذلك خلال المدة من 1ديسمبر 2018 وحتى 31 مايو 2019، أثناء حساب قيم نسب التعويضات ع الأعمال المختلفة المنفذة خلال تلك الفترة.

ونشر القرار فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر بتاريخ اليوم، 12 نوفمبر 2019.