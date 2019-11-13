أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، منذ قليل، استشهاد 22 مواطنا بينهم امرأة، وإصابة 69 آخرين، في العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني، على قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي نشرته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن 12 شهيدا ارتقوا منذ فجر اليوم، وهم: "خالد معوض سالم فراج، وابراهيم أيمن فتحي عبد العال، واسماعيل أيمن فتحي عبد العال، ورأفت محمد سلمان عياد، وسهيل خضر خليل قنيطه، وعلاء جبر عبد شتيوي، ومحمود دهام محمود حتحت، واسلام رأفت محمد عياد، وأحمد أيمن فتحي عبد العال، وأمير رأفت محمد عياد، ورائد رفيق احمد السرساوي، ومؤمن محمد سلمان قدوم".

وكان عشرة شهداء، ارتقوا في اليوم الأول للعدوان على غزة، وهم: "أسماء محمد حسن ابو العطا، وبهاء سليم حسن أبو العطا، ومحمد عطيه مصلح حمودة، وإبراهيم أحمد عبد اللطيف الضابوس، وزكي عدنان محمد غنامه، وعبدالله عوض ساكب البلبيسي، وعبد السلام رمضان أحمد أحمد، وراني فايز رجب أبو نصر، وجهاد أيمن أحمد ابو خاطر، ووائل عبد العزيز عبدالله عبد النبي".