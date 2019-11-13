طقس الخميس: توقعات بسقوط أمطار غزيرة ورعدية على معظم الأنحاء

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا الخميس، إذ تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا تدريجيًا على شمال البلاد، ليسود طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

الشبورة والأمطار

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 20 30

شبين الكوم 19 30

طنطا 19 30

دمنهور 21 29

الإسكندرية 21 28

بلطيم 20 29

مطروح 15 24

بورسعيد 22 29

دمياط 21 29

الزقازيق 21 32

الإسماعيلية 17 31

السويس 18 31

العريش 16 31

شرم الشيخ 24 32

الغردقة 22 31

مرسى علم 22 31

الفيوم 19 31

بني سويف 19 31

المنيا 18 32

أسيوط 15 32

سوهاج 16 33

قنا 17 34

الأقصر 19 34

أسوان 20 34

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 24 34

المدينة 20 32

الرياض 16 27

المنامة 23 28

أبو ظبي 18 29

الدوحة 20 29

الكويت 16 29

دمشق 12 24

بيروت 23 28

عمان 13 25

القدس 16 25

غزة 20 30

بغداد 16 26

مسقط 21 28

صنعاء 05 23

الخرطوم 22 37

طرابلس 14 22

تونس 12 20

الجزائر 10 20

الرباط 11 18

نواكشوط 22 32