وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أبوظبي في زيارة رسمية للإمارات تستغرق يومين، وذلك حسبما أفاد التلفزيون المصري في نبأ عاجل له.

وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنَّ زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على الأصعدة كافة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

وأضاف، أنَّ الرئيس سيبحث خلال الزيارة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.