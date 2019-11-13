لأمانتها وتفانيها في العمل.. محافظ السويس يكرم عاملة بإدارة الأملاك

كرم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم، أميرة حسن مختار، من العاملين بإدارة الأملاك الأميرية بالمحافظة، لأمانتها في العمل، وخدمة المواطنين المترددين على الإدارة لإنجاز أعمالهم.

ورفضت أميرة حسن، قبول مبلغًا ماليًا "إكرامية"، من أحد العملاء، بعد ترسية أحد المزادات العلنية، الخاصة بقطعة أرض له.

وأكد المحافظ، أن هذا النموذج المشرف من أبناء السويس، يوجد في الكثير منه القطاعات المختلفة، لذا يجب علينا توفير كل الدعم، ليكونوا سفراء لنا في قطاع المحليات، الذي يقدم الكثير من الخدمات للمواطنين في شتى المجالات.

حضر التكريم، الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة سيدة إسماعيل مدير إدارة الأملاك الأميرية بالمحافظة.