قالت الولايات المتحدة، اليوم، إنها تشعر بـ"قلق عميق" من قرار القضاء الأوروبي بإلزام إسرائيل بوضع علامة "مستوطنات إسرائيلية" على المواد الغذائية التي يتم إنتاجها في المستوطنات في الأراضي المحتلة، مؤكدة دعمها لإسرائيل، وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، في بيان: "تشير الظروف المحيطة بمعايير وضع العلامات في الوقائع المحددة التي عرضت على المحكمة إلى انحياز ضد إسرائيل".

كانت محكمة العدل الأوروبية، رأت أنه بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن وضع ملصقات على المواد الغذائية، فيجب أن يتم توضيح مصدر تلك الأغذية حتى يتمكن المستهلكون من الاختيار بناء على "اعتبارات أخلاقية، واعتبارات تتعلق بالالتزام بالقانون الدولي". ورفضت إسرائيل بشدة القرار، وقالت وزارة الخارجية إنه "يمثل أداة في الحملة السياسية ضد إسرائيل، وهدف الحكم الوحيد هو اعتماد معيار الكيل بمكيالين ضدها".

وقالت الخارجية الأمريكية، إن فرض وضع العلامات "لا يفيد سوى في تشجيع وتسهيل والترويج لحركة" مقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي تدعو (للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات)، مؤكدة أن "أمريكا تقف إلى جانب إسرائيل ضد الجهود التي تهدف إلى فرض ضغط اقتصادي عليها أو عزلها أو التشكيك في شرعيتها".