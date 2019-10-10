قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي مستشار كلية القادة، إنَّ القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، أكّدت أنَّ هناك تكامل في الرؤى بين الدول الثلاث وخاصة في الدفاع والأمن ومواجهة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية.

وأضاف "الشهاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى، أنَّ الرؤساء الثلاثة أدانوا ما تقوم به تركيا فى شرق البحر المتوسط والتعدي على السيادة البحرية لقبرص، كما أدانوا العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، وسط إصرار تركيا على مخالفة كل القوانين والمواثيق الدولية، واستخدامها سياسة المدافع والدبابات في التعدى على الدول المحيطة بها.

الشهاوي: تكامل في الرؤى بين دول القمة الثلاثية خاصة بمجال الأمن

وتابع "الشهاوي"، أنَّ القمة الثلاثية وجهت رسالة إلى تركيا بأنها إذا استمرت في خرق القانون الدولي، فإن الدول الثلاث ستتخذ موقفًا حاسمًا يدعمه الاتحاد الأوروبي الذي وقع عقوبات سابقة على تركيا،.

وأوضح مستشار كلية القادة، أنَّ تركيا يجب أنَّ تعلم أن قبرص ليست وحدها، ولكنها تحظى بمباركة ودعم مصر واليونان، مشددًا على أنَّ هناك تنسيق أمني وعسكري بين الدول الثلاث وعلى أعلى مستوى لحماية الحقوق الاقتصادية لبعضها البعض في شرق المتوسط.