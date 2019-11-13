ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي، لليوم الثاني على قطاع غزة، إلى 24 شهيدا من بينهم 3 أطفال وسيدة و72 إصابة بجروح مختلفة من بينهم 30 طفلا و13 سيدة، وسقط آخر الشهداء في غارة اسرائيلية على شمال مدينة غزة، أصيب خلالها مواطن آخر، حسب ما أفادت وزارة الصحة في غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال الاسرائيلي 50 غارة جوية و21 اعتداء بقصف مدفعي على قطاع غزة منذ بدء العدوان بقصف منزل الشهيد بهاء أبوالعطا في حدود الساعة الرابعة فجر أمس، ما أدى لاستشهاده وزوجته وإصابة أطفاله، وتواصلت الغارات حتى اللحظة.

وقال المكتب الاعلامي الحكومي بغزة إنه: "رصد أكثر من 50 غارة جوية و21 اعتداء قصف بالمدفعية واستهدفت الغارات منازل وأراضي زراعية ومزارع خضروات ودواجن للمواطنين واستراحات بحرية ومواقع تابعة لـ"المقاومة" في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأشار إلى أنَّ مجمل الوحدات السكنية التي لحق بها أضرار جراء العدوان بلغت 48 منزلا، مابين تدمير كلي وجزئي. وقصفت الطائرات 8 تجمعات للفلسطينيين في بيت لاهيا وشرق غزة وبيت حانون وشرق خانيونس ورفح و٧دراجات نارية تقل مواطنين في مواقع مختلفة، وفقا لما ذكرته وكالةة "معا" الفلسطينية

ونشرت وكالة "معا" الفلسطينية اسماء الشهداء:

1. أسماء محمد حسن أبو العطا 39 عاما.

2. بهاء سليم حسن أبو العطا 42 عاما.

3. محمد عطيه مصلح حمودة 20 عاما.

4. إبراهيم أحمد عبداللطيف الضابوس 26 عاما.

5. زكي عدنان محمد غنامة 25 عاما.

6. عبدالله عوض ساكب البلبيسي 26 عاما.

7. عبدالسلام رمضان أحمد أحمد 28 عاما.

8. راني فايز رجب ابو نصر 35 عاما.

9. جهاد أيمن أحمد ابو خاطر 22 عاما.

10. وائل عبدالعزيز عبدالله عبدالنبي 43 عاما.

11. خالد معوض سالم فراج 38 عاما.

12. إبراهيم أيمن فتحي عبدالعال 17 عاما.

13.اسماعيل أيمن فتحي عبدالعال 16 عاما.

14.رأفت محمد سلمان عياد 54 عاما.

15. سهيل خضر خليل قنيطه 23 عاما.

16. علاء جبر عبدشتيوي 30 عاما.

17. محمود دهام محمود حتحت 19 عاما.

18. إسلام رأفت محمد عياد 24 عاما.

19. أحمد أيمن فتحي عبدالعال 23 عاما.

20. أمير رأفت محمد عياد 17 عاما.

21. مؤمن محمد سلمان قدوم 26 عاما.

22. محمد عبدالله سليمان شراب 28 عاما.

23. هيثم حافظ محمد البكري 22 عاما.