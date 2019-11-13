شنت مديرية الصحة بالشرقية، حملة برئاسة الدكتورهشام شوقي مسعود، وكيل الوزارة لضبط المخالفات.

أسفرت الحملة عن ضبط 86 طن سكر لسوء التخزين ووجود مياه راكدة أسفل المنتج، وذلك داخل مخزن للمواد الغذائية غير مستوفي للاشتراطات الصحية ما يمثل خطر داهم علي الصحة العامة، وتبين وجود 472 كجم أغذية بها تغير في خواصها الطبيعية عبارة عن "جبن - أرز - زيت".

وكلف وكيل الوزارة فريق مراقبة الأغذية بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بمشتول السوق ومفتشي الأغذية بها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعدام هذه الكميات، وسحب العينات اللازمة لإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، حيث جرى سحب 6 عينات، وتحرير 2 محضر جنحة صحية، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق المخزن لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية.

وأكد الدكتور هشام مسعود على عدم التهاون في أي إجراءات من شأنها المساس بصحة المواطنين بالمحافظة.