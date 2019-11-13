قالت "القناة 12" الإسرائيلية، اليوم، إنَّه جرى طرد عضو القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي من جلسة الكنيست الإسرائيلي اليوم؛ بعد هجومه على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب التصعيد ضد قطاع غزة ووصفهم ذلك بأنه "جرائم حرب".

وحضر رئيس حكومة الاحتلال المؤقت، جلسة الكنيست الإسرائيلي اليوم، وقال إنَّ حكومته لن تقبل بشن هجمات على إسرائيل، وزعم أنَّ "أبو العطا والجهاد شنا هجمات على الأبرياء"، مضيفًا: "يعتقد (الإرهابيون) بأنَّهم يستطيعون أن يختبئوا وراء ظهور المدنيين فهذه هي جريمة حرب مزدوجة"، حسب وصفه.

وهنا رد النواب العرب بصوت مرتفع عليه، قبل أن يغادروا القاعة احتجاجًا على أقواله، وقال النائب العربي وليد طه، مقاطعًا نتنياهو: "كفاك تحريضا على ممثلي المجتمع العربي في الكنيست، أنت تمارس التحريض بحق المجتمع العربي بشكل دائم، لا يليق برئيس حكومة التحريض ضد النواب العرب بهذا الشكل المعيب".

وفجّر اغتيال إسرائيل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، في قطاع غزة، أمس، مواجهة ما تزال مستمرة، حيث يطلق الجناح المسلح للحركة "سرايا القدس" صواريخ على مناطق إسرائيلية، وتشن إسرائيل غارات متواصلة على مواقع ونشطاء من الحركة.

يُشار إلى أنَّ للقائمة العربية 13 عضوًا في الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعدًا.