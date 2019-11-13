انتهى المخرج عمرو سلامة، من ورشة "الأفلامجية"، التي يسعى خلالها للإجابة على كل تساؤلات المهتمين بالكتابة والإخراج، وصناعة السينما بشكل عام، بالتعاون مع شركة المصنع.

وطرح "سلامة"، حلقات نقاشية، في سلسلة من الفيديوهات، عبر موقع "يوتيوب"، بها كم كبير من المعلومات، وكيفية صناعة فيلم.

ويعكف عمرو سلامة، على التحضير لمسلسل ما وراء الطبيعة"، الذي تدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي، تدور حول سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة التي يتعرض لها الدكتور رفعت إسماعيل، ومحاولاته لكشف أسرار هذه الأحداث الفريدة وغير العادية الواحدة تلو الأخرى.

ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، من بطولة الفنان أحمد أمين.