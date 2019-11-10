قال عز الدين بركات زوج والدة الفنان الراحل هيثم زكي، إنه كان يعتبر الراحل في منزلة نجله رامي، مشيرًا إلى أنهما تربيًا سويًا، حتى قرر السفر إلى لندن.

وأضاف في مداخله هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة العربية الحدث: "لما سافرنا جدته جابت هيثم وزارونا وهيثم جه تاني بعد زيارة جدته كنا أسرة واحدة، ووفاته بالنسبة لي خبر مفجع بكل ماتعنيه الكلمة وحتى الآن لم أستوعبها، احنا حاسين إننا في كابوس وهنصحى منه نلاقيه جنبنا".

وتابع: "الولد كان زي الفل صحياً وكل شيء ولم تكن هناك دلالات على ما حدث وهي صدمة بكل ماتعنيه المقاييس، فرحت أن نجلي له أخ ولم أفكر في الإنجاب والزواج لأن هيثم موجود".

وعن علاقة نجله بهيثم، قال: "كانوا الاتنين متفاهمين جداً مع بعض وكانوا على اتصال دائم وكنت أشعر أن بينهما أسرار، ومحبتش أجيب له واحدة تانية تعذبه، وأخوه كان موجود".

وحول شعور هيثم بالوحدة قال: "لم أكن أشعر في اتصالاتي به أنه يشعر بالوحدة طلبت منه أكثر من مرة أن يزورنا ويتوقف بعض الوقت عن عمله فكان يعدني بأنه سيأتي ثم ينشغل في عمله، ولم يشتكِ لي من هذا الأمر أبدًا".

وقال عز الدين، إنه حزن بشدة، بسبب عدم استطاعته حضور جنازة الفنان الراحل: "علمت بخبر وفاته من أصدقائي في لندن، لم أصدق، اتصلت به، فلم يجب على اتصالاتي، ولم يكن معي رقم خطيبته، ثم حصلت على رقم الدكتور أشرف زكي أخبرني أنه على مشارف دفنه، فشكرته، وكنت حزينًا، لأنني لم أتمكن من إلقاء النظرة الأخيرة عليه".