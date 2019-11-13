حسني حافظ: عيد الجهاد محطة مهمة في تاريخ الكفاح المصري

قال حسني حافظ، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب يحرص كل عام على الاحتفال بعيد الجهاد الوطني ليظل هذا العيد نبراسا ومحطة مهمة في تاريخ الكفاح الشعبي المصري لتحقيق الاستقلال.

وأضاف حافظ، على هامش الاحتفال بالذكرى 101 لعيد الجهاد، أن عيد الجهاد الوطني كان مرحلة من مراحل التحرير التي قادها الزعيم سعد باشا زغلول ورفاقه من أجل تحقيق الاستقلال للوطن ثم اندلعت ثورة 1919 التي نجحت في تحقيق الاستقلال لمصر وعلمت العالم كيف يكون الحفاظ على الأوطان.

وشدد على أهمية دراسة أحداث عيد الجهاد من قبل الجميع وخاصة الشباب ليتعلموا أن الوطن عزيز وغال، لذلك يجب أن نحافظ على الدولة المصرية والوقف خلف القيادة السياسية والسعي لبناء الدولة بناء قوي بسواعد أبنائها.