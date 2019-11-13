"عبدالملاك": نظرة الدولة للتعليم التكنولوجي تغيرت للأفضل

قال الدكتور طارق عبد الملاك، نائب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية للشؤون الأكاديمية، إن نظرة الدولة للتعليم التكنولوجي تغيرت، وأصبحت تشجع المواطنين على إلحاق أبناءها بهذا النوع من التعليم، الذي يساعد في التقدم الصناعي.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "dmc"، أن المجال الهندسي يعمل به مهندسون يمتلكون 95% من المعرفة النظرية، و5% فقط مهارات، وكذلك يمتلك المجال فنيون يمتلكون 80% مهارات و20% معرفة، وكلاهما غير كافٍ لتقدم الصناعة.

وتابع، أن دول العالم الصناعية وضعت بكالوريوس التكنولوجيا لمن سيتخرج، وهو يملك كلا الأمرين، الجانب النظري والعملي، والقادر على أن يكون حركة وصل بين الفني والمهندس.

واستطرد، أن امتلاك المهارة التكنولوجية مع المعرفة، سيكون مكملا لما تهدف إليه الصناعة، مشيرًا إلى أن ذلك ما تعمل عليه الدول الكبرى.

وأوضح، أن النظام التكنولوجي القديم، بدأ منذ 10 سنوات، وكان تابعًا لصندوق تطوير التعليم، وكان له فضل كبير في تخريج دفعات على كفاءة عالية، إلا أن التعثر الذي حدث تسبب في توقف الأمر، وبدأت الدولة بإصدار القانون الخاص بالجامعات التكنولوجية بشهر يونيو الماضي، والذي كان بداية مهمة لهذا النوع من التعيلم.