أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ضرورة اهتمام الجامعات الخاصة والأهلية والكليات التابعة بملف الحصول على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد، وكذلك السعي لتحسين ترتيبها بالتصنيفات الدولية المختلفة للجامعات، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى التعليم العالي في مصر للمستويات العالمية وتشجيع سياسة جذب الوافدين.

جاء ذلك خلال ترأسه، ظهر اليوم السبت، اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور صديق عبدالسلام، أمين المجلس، والأعضاء.

وشدد الوزير على تحقيق التواصل بين كل من الجامعات الحكومية والخاصة المتواجدة معا داخل نفس المحافظة، وتشجيع التعاون المشترك بينهما في المساهمة في تطوير المحيط الجغرافي، وكذلك تشجيع الطلاب من كلا الطرفين للمساهمة في أعمال الخدمة المجتمعية.

وطالب الجامعات الخاصة بالتوسع في إنشاء تخصصات تكنولوجية، وتشجيع مسار التعليم الفني، ووافق المجلس على قرار بدء الدراسة به في أي كلية جديدة أو برنامج دراسي جديد في السنة الأولي بحد أقصي 70% من نسبة الطلاب المسموح بها، على أن يعاد تقييمها بعد انتهاء العام الدراسي الأول.

وناقش المجلس تفعيل تنفيذ قانون 1 لسنة 2019 الخاص بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يهدف لدعم الموهوبين والباحثين والمبتكرين في مصر ورعايتهم، وتحصيل الرسوم المقررة لدعم الصندوق من الجامعات.

واعتمد المجلس اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة (فارم دي) بعدد 17 من الجامعات الخاصة، واستكمال اعتماد اللائحة الخاصة بكلية الصيدلة (فارم د) بباقي الجامعات، والموافقة على تفعيل اتفاقيات التعاون بين الجامعة المصرية الأهلية للتعلم الإلكتروني وجامعتي الإسكندرية والمنوفية، مع الإشارة في شهادة التخرج على كونها تعليم عن بُعد.

وأحيط المجلس علما بالموافقة على منح الطلاب الملتحقين بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا المستحقين للحافز الرياضي بنسب خصم من الرسوم الدراسية المقررة، وتخصيص منح دراسية لأبناء سيناء، والموافقة على تخصيص منح دراسية لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بجامعات النيل وزويل والجامعة المصرية اليابانية، وذلك في كليات العلوم والهندسة، واعتماد كلية الصيدلة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وكلية الصيدلة جامعة النهضة، وكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المستقبل، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.