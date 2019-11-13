قال شهود عيان بقرية المواسير، التابعة لمركز إيتاي البارود، بالبحيرة، إنّ الحريق الذي شب في خط أنابيب البترول المار بالقرية، حدث به تسريب منذ فترة، وسرق الأهالي الجاز الناتج عن التسريب.

وأضاف شهود العيان أنّ أحد الأشخاص ألقى بعقب سيجارة، الأمر الذي نتج عنه اشتعال النيران.

وكانت النيران اشتعلت بخط بترول تابع لشركة "طنطا" للبترول، يمر بمركز إيتاي البارود، بالبحيرة، فيما تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على ألسنة النيران.

وكانت الحماية المدنية بالبحيرة تلقت إخطارا من الأهالي، باشتعال النيران بخط بترول قادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وأدى الحريق إلى ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة.

انتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، فيما فرضت قوات الأمن طوقاً حول مكان الحريق، تجنباً لوقوع إصابات.