صرح الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى كفر الدوار العام، أنّ قسم الحروق بالمستشفى، رفع درجة الاستعداد القصوى، تحسباً لتحويل مصابين إليها من إيتاي البارود.

يذكر أنّ قسم حروق كفر الدوار، من أقرب مراكز الحروق لمركز إيتاي البارود، ومن المتوقع استقبال مصابين في حادث انفجار خط أنابيب شركة طنطا، بإيتاي البارود.

وكانت الحماية المدنية بالبحيرة تلقت إخطارا من الأهالي، باشتعال النيران بخط بترول قادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وأدى الحريق إلى ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة.

انتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، فيما فرضت قوات الأمن طوقاً حول مكان الحريق، تجنباً لوقوع إصابات.