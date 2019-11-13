أعلن المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، انطلاق حملة مكثفة، غدًا، لمكافحة الذباب والناموس والحشرات الطائرة، بمختلف أحياء المحافظة.

وذلك بالتنسيق بين أجهزة مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، ومجلس مدينة الإسماعيلية، والأحياء الثلاثة، بمشاركة جميع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع، عقده نائب محافظ الإسماعيلية، بحضور العميد وائل حمزة رئيس المركز والمدينة، ورؤساء الأحياء، ومديري العموم لمديريات الصحة والطب البيطرى، وممثلي الجهات المعنية .

ومن جهته، أوضح الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة خلال الاجتماع، أنه تم إنهاء كافة التنسيقات اللازمة مع مجلس المدينة والأحياء، وتجهيز جميع الأجهزة والمعدات، التى ستشارك فى الحملة، حتى يتسنى تحقيق المستهدف منها، ونجاح أعمال المكافحة.