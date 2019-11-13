نشرت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية على "فيس بوك" منشورا جاء فيه: "إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه"، واتبعتها بدعاء: "اللهم الطف بعبادك يا لطيف"، وارفقت المنشور بوسم إيتاي البارود.

وسأل أحد المعلقين على صفحة الدار عن صاحب المقولة فردت الصفحة بالقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رأيْتُمُ الحَرِيقَ فَكَبِّرُوا فَإِنَّ التَّكْبِيرَ يُطْفئُهُ". أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة".

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن وفاة ٦ أشخاص وإصابة 15 آخرين إثر حادث اشتعال حريق مساء اليوم، نتيجة تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لإيتاي البارود في محافظة البحيرة.