بسبب الغياب والتزويغ.. إحالة 53 طبيبا وممرضا وإداريا للتحقيق ببنها

أحال هشام سليمان، رئيس الوحدة المحلية بقرية بطا التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، 53 طبيبا وممرضا وإداريا بعدد من الوحدات الصحية، للتحقيق، لتغيبهم، وعدم تواجدهم في العمل أثناء زيارة لجنة مفاجئة من الوحدة المحلية.

وكشف هشام سليمان، رئيس الوحدة المحلية ببطا، أن لجنة من الوحدة ضمت كلأ من رئيس الوحدة المحلية ومسئول المتابعة، فاجأت الوحدات الصحية في قريتي بطا وبقيرة، للوقوف على انضباط العاملين ومدى انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، تنفيذا لتعليمات الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، وحمدي سلامة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها.

وأكد رئيس الوحدة المحلية ببطا أن اللجنة أثناء مرورها على الوحدة الصحية بقرية بطا، والتي يبلغ قوة العاملين بها 88 طبيبا وعاملا وممرضا وفنيا وإداريا فوجئت بتغيب وعدم تواجد 13 طبيبا، وغياب عامل وفني، من العاملين بالوحدة الصحية، وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية.

كما فوجئت اللجنة أثناء مرورها على الوحدة الصحية بقرية بقيرة، والتي يبلغ قوة العاملين بها 66 طبيبا وممرضا وعاملا وفنيا وإداريا بغياب 38 طبيبا وممرضا وإداريا من العاملين بالوحدة الصحية، وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية.

وحررت مذكرة بالزيارة، وجرى إحالتها لمدير الادارة الصحية ببنها وإحالتهم للتحقيق، بمعرفة الشؤون القانونية.