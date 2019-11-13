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استبعاد معلم رياضيات لصفعه طالب ابتدائي بسوهاج

استبعاد معلم رياضيات لصفعه طالب ابتدائي بسوهاج

نائب رئيس الوفد: يوم الجهاد شكّل الهوية المصرية

نائب رئيس الوفد: يوم الجهاد شكّل الهوية المصرية

بسبب الغياب والتزويغ.. إحالة 53 طبيبا وممرضا وإداريا للتحقيق ببنها

بسبب الغياب والتزويغ.. إحالة 53 طبيبا وممرضا وإداريا للتحقيق ببنها

رئيس "القاهرة التكنولوجية": نسعى لتخريج طالب ماهر ينفذ التطور المنشود

رئيس "القاهرة التكنولوجية": نسعى لتخريج طالب ماهر ينفذ التطور المنشود

المجلس الفرعي للحوار المجتمعي يعقد أولى جلساته بالإسماعيلية

المجلس الفرعي للحوار المجتمعي يعقد أولى جلساته بالإسماعيلية

رئيس "العربي الأوروبي للحوار": المنظمات المسيسة فشلت في تشويه صورة مصر

رئيس "العربي الأوروبي للحوار": المنظمات المسيسة فشلت في تشويه صورة مصر

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القصة الكاملة لانتشار الذباب بنشاط في مصر.. "قرب يتهش"

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