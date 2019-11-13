عدد الوطن الصادر غدا الخميس

تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا الخميس، "الكتب المضروبة".. صناعة القراءة الحرام والأرباح غير المشروعة

مسئولون: نحارب "مافيا التزوير" لكن الظاهرة أكبر منا.. و"الليثي": الأزمة تفاقمت بشكل مخيف بعد 2011

وفي الرياضة تقرأ: ليلة الفراعنة في القاهرة والإسكندرية

· المنتخب الأولمبي يواجه الكاميرون للبحث عن "العلامة الكاملة".. و"غريب": سنلعب للفوز والحفاظ على الصدارة

وفي العدد أيضًا.. رئيس "جودة الإنتاج الحربي":

د. "ليلى": الوزير أبلغني القرار بنفسه.. وسعيدة بإصرار الرئيس على تمكين المرأة.. وعملي لم يؤثر على بيتي

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