استعرض وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، مع سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليز، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وفي سياق آخر، بحث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مع وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، اليوم، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الجانبين بحثا أيضا- خلال اللقاء- مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.