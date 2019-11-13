انتقل فريق من البحث الجنائي، بمديرية أمن البحيرة، إلى موقع حريق خط أنابيب بترول شركة طنطا، بقرية المواسير، التابعة لمركز إيتاي البارود، وذلك للمعاينة والوقوف على أسباب الحادث.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف وتضافر الجهود لإزالة آثار الحادث، عقب الانتهاء من معاينة الموقع، من قبل ضباط البحث الجنائي بالبحيرة.

وكان ديوان محافظة البحيرة، ذكر أنّه في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، حدث كسر وتسريب في الخط الذي ينقل بنزين 95 من منطقة المكس بالإسكندرية إلى مسطرد بالقاهرة، ما أدى إلى تسريب البنزين بكميات كبيرة بترعة المواسير بقرية المواسير التابعة لمركز ومدينة إيتاي البارود، وتهافت أعداد كبيرة من المواطنين للحصول على البنزين بالترعة.

وأثناء ذلك، وفي تمام الساعة السادسة حدث اشتعال النيران الترعة ما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا بين المواطنين.

وتوجه محافظ البحيرة إلى القرية، وقرر رفع درجة الاستنفار القصوى، وتوجه عناصر التعامل مع الهدف من حماية مدنية وإنقاذ بري وإسعاف ومعدات.

وجرى إخماد الحريق بالكامل، وجارٍ حاليا حصر أعداد الضحايا والمصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومعرفة ملابسات الحادث، كما وجه اللواء هشام آمنة برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى إيتاي البارود المركزي وجميع المستشفيات القريبة من الحادث لاستقبال المصابين والجرحى، مشددا على تقديم أوجه الرعاية العلاجية اللازمة للمصابين.