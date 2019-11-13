أعلن الشيخ خميس عبدالستار، مدير شئون القرآن الكريم بالإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم، عن مواعيد تلقي طلبات فتح مكاتب التحفيظ، وذلك اعتبارًا من يوم السبت المقبل وحتى الاثنين الأول من ديسمبرالمقبل.

وأوضح "عبدالستار"، أن الأوراق المطلوبة للتقديم كالتالي:

- عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي (المحفظ، صاحب الدار).

- عدد 2 صورة عقد تمليك أو عقد إيجار موثق من الشهر العقاري.

- عدد 2 صورة من المؤهل الدراسي ( المحفظ، صاحب الكتب)؛ وإذا كان بدون مؤهل يكتب ذلك.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة للمحفظ وصاحب الدار.

- عدد 2 ملف كرتون.