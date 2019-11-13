رفعت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم، حالة الاستعداد القصوى بنسبة 50% اعتبارًا من الساعة الرابعة عصراً، على أن يستكمل رفع درجة الاستعداد إلى 100% اعتبارًا من غدًا الخميس، وذلك وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة.

يذكر أن الإسكندرية تنتظر نوه المكنسة وهى واحدة من أهم النوات الشتاء والتي تأتي إلى الإسكندرية شديدة البرودة في منتصف شهر نوفمبر الجاري وتستمر لمدة 4 أيام.

ودفعت شركة الصرف الصحي بعدد من سيارات الشفط في الشوارع، وذلك بعد توقعات الأرصاد بسقوط أمطار بمناطق غرب.