إصابة شخص بسبب لدغة ثعبان أثناء عمله بمحطة إرسال إذاعي بالسنطة

شهدت مدينة السنطة بمحافظة الغربية، مساء أمس، إصابة شخص في العقد الخامس من عمره بسبب لدغة ثعبان أثناء فترة عمله بمحطة الإرسال الإذاعي وتم نقله مصابا إلى طوارئ مستشفى السنطة لإسعافها .

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العقيد أحمد البرجي مأمور مركز السنطة، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة السنطة بوصول "بليغ.ح.غ" 42 عاما، مصاب بلدغ ثعبان أثناء عمله بالمحطة المذكورة وتم إعطاؤه المصل ولكن لتأخر حالته تم تحويله إلى مستشفى الجامعة بطنطا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.