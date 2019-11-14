صديق هيثم زكي: كنا بنجري في "الجولف" على أنغام نشيد الصاعقة "قالو إيه"

قال أيمن رمضان، مساعد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي وأحد أصدقائه المقربين، إن الراحل كان يُحب ممارسة الرياضة في "الجيم" أو يقوم بالجري، مضيفًا : "كنت بصحي الصبح أنا وهو نقوم نجري وناخد الجولف كله في الشيخ زايد جري، ومشغلين أغنية قالوا إيه بتاعت الصاعقة".

وأضاف "رمضان"، خلال حواره المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الراحل كان يّحكي له عن كل شيء، لكنه في نفس الوقت كان يعاني كثيرًا من الوحدة رغم أنه يعيش معه دائما في المنزل، مستطردًا : "دايما يقولي أنا ليا صحابي ربنا يخليهم ليا، بس في الآخر برجع البيت ومحدش معايا".

وتابع: "الوحدة سببتله حاجات كتير وأعتقد أنها سبب موته، كان دايما يقولي نفسي أصحى من النوم ألاقيني في أسرة وفيه طفل صغير نايم على السرير ويجري يوقع كوباية المياه، وأحس بجو الأسرة والأقارب"، لافتا إلى أن الراحل كان لديه معدات للجيم داخل البيت.

وأردف: "مرة جه من الجيم متضايق أوي وحزين بقوله مالك، قالي بنرفزة كده: في قطة صغيرة عربية خبطتها وهي بتعدي الطريق وكان متأثر جدًا، أحيانًا كان يقع من طوله وهو بيكلمني ومش بيقدر يتحرك، أجري على طول أجيبله زبادوه وعصائر".